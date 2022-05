Real Madrid: El incómodo momento entre Hugo Sánchez y Karim Benzema

ESPN y Star+ lanzaron su nuevo producto “Hugo Sánchez Presenta” y una de las primera entrevistas lanzadas fue la que el “Pentapichichi” le hizo a Karim Benzema, delantero del momento.

Hugo Sánchez, histórico jugador mexicano del Real Madrid, tuvo un mano a mano frente a Karim Benzema, delantero francés, a quien incomodó con una de sus preguntas.

El histórico jugador mexicano le preguntó si la salida de Cristiano Ronaldo lo transformó para mejorar su cuota goleadora, a lo que el atacante francés le respondió:

“El gol lo tenía. Llego en el mismo tiempo que Cristiano (Ronaldo) y cuando tienes un chico que mete el doble o triple de goles que tú, te tienes que adaptar o estar, pero ¿meter goles? Yo sé meter goles, no es cosa nueva en mi juego”, comentó Karim.



“Lo que ha cambiado es que ahora tengo más goles, pero mi forma de jugar es siempre la misma. Si hay un chico que está para meter gol, le voy a dar el balón”, agregó el multicampeón con el Real Madrid.

En entrevista para Mediotiempo, Hugo Sánchez reconoció que sintió un momento tenso, después de esa pregunta al mejor goleador de la actualidad.

“Al preguntarle, ‘qué sentiste cuando Cristiano (Ronaldo) dejó de estar contigo’, él como que se medio molestó, y le dije, ‘porque tú antes metías menos goles, que ahora que no está’; ‘sí, pero yo siempre he jugado bien, con Cristiano y sin Cristiano, siempre he metido goles, con Cristiano y sin Cristiano’, respondió, medio le incomodó un poquito, pero ya después le aseveré: ‘tú estás en tu mejor momento’, y como que se tranquilizó un poquito, pero son interrogantes que tenemos y de eso va el programa”.