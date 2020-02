Raúl Jiménez es de clase mundial: Peter Crouch

Apenas había declarado Raúl Jiménez que se sentía en el mejor momento de su carrera y que todavía podía dar más. Y aunque sus palabras pudieran sonar a arrogancia, la verdad es que su calidad no está a discusión.

Por ello no sorprende que el exfutbolista Peter Crouch diga que el mexicano es un delantero de clase mundial. Efectivamente, el exseleccionado de Inglaterra alabó las cualidades de Jiménez: "Tiene todos los atributos para ser un delantero de clase mundial, es un placer verlo jugar".

Crouch habló para el sitio oficial del Wolverhampton, club en el que destaca el artillero mexicano, y abundó que "es un centro delantero muy completo, con un destacado juego de enlace y en el aire es bueno. además de que está marcando goles".

Hay que señalar que Peter Crouch no es el primer exastro inglés que le echa flores a Raúl Jiménez. Anteriormente Gary Lineker (exdelantero del Tottenham) y Joe Cole (ex del Chelsea) se habían desvivido en elogios hacia el mexicano.

Peter fue muy enfático al manifestar que no podía creer que ningún equipo grande hubiera pujado aún por Jiménez, dadas sus cualidades: "La verdad, me sorprende que Raúl aún no haya sido vinculado a los grandes equipos, porque lo que ha hecho durante un par de años es destacado".

El artillero gigantón (mide más de dos metros) se refiere a los números destacados de Raúl con los Wolves. Nada más en su temporada del debut en la Premier League marcó 17 tantos en todas las competencias.

Y en la actual ya llegó a los 20 goles, sumando los distintos torneos.