Quejas abiertas contra el VAR en España

No sólo en México se sufre con el VAR. Dani Toribio, jugador del Racing de Santander de la Segunda División de España, sufrió fractura en el esternón, debido a una caída que tuvo cuando iba en busca del balón con la cabeza en un juego en contra del Almería.

A los 58 minutos de juego, el volante defensivo Sergio Aguza le hizo un “banquito” lo que propició el duro golpe de Dani, que se encuentra en “tratamiento conservador, sin necesidad de intervención (quirúrgica)”.

Esta acción no fue ni siquiera revisada en el VAR, lo que provocó que el mediocampista del Racing, se quejará abiertamente en redes sociales; de las fallas arbitrales.

Opinión El VAR no parece tener solución

Gustavo Calderón Está claro que, al tener gente tan incapaz involucrada en todas estas decisiones, se ve imposible que el destino del VAR pueda ser otro

"Nunca me he pronunciado en una red social, pero me gustaría hacer una reflexión... No sé cuántas semanas estaré de baja... pero después de implantar 400 cámaras en los campos, señores de LaLiga, nadie en el despacho del famoso VAR, cómo sé cuántos televisores y no sé cuántos árbitros que tienen, ¿Nadie puede decir: '¡Ostia! Pues creo que es tarjeta'? ¿O creéis que me he partido el esternón por arte de magia? Me parece una vergüenza. Seguid con vuestras peleas de gallitos... que así nos va!!! Dicho esto, de verdad muchas gracias a [email protected] por las muestras de cariño una vez más".

Una muestra más de que el VAR, mal utilizado, estorba más de lo que ayuda.