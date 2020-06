El guardameta uruguayo, Sebastián Sosa, confesó que el ahora directivo argentino de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, es consciente de su intención de volver al cuadro xeneize, por lo cual se podría dar al terminar su contrato con Monarcas.

“Con Román me hablo desde que me fui de Boca. Le dejé al pasar de esta situación, que en un mes podía tener el pase en la mano. Él me dijo: 'Uruguayo te quiero mucho, siempre estás presente, siempre te tengo en cuenta'", comentó a TNT Sports.

El todavía portero de Monarcas aceptó que le gustaría volver al equipo argentino, luego de no poder destacar en su fugaz paso por Boca.

“Ojalá pueda tener esa revancha, sería algo muy lindo. Me gustaría volver, me quedó sabor a poco porque no llegué a ser el arquero titular, era Orión”, declaró el meta de 33 años, quien vistió la playera xeneize en la temporada 2011/2012.



Por otra parte, el charrúa relató cómo está viendo la mudanza del cuadro purépecha a tierras mazatlecas; sin embargo, no aseguró que vaya a continuar en esta nueva etapa de la franquicia.

"Me quedaba un año de contrato con el Morelia, todo lo que es propiedad de lo que era Morelia se cambia de locación, de nombre y de camiseta. Ahora es Mazatlán FC”, culminó.