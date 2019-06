Pumas critican debuts por obligación

Pumas vive una época de incertidumbre. Con la llegada del español Míchel González a la dirección técnica del equipo, el futuro es dudoso y la presión es alta.

Los malos resultados han rebasado al club. Sin embargo, hay algo que no cambia en el seno auriazul: los jóvenes y su cantera son la bandera de un equipo que camina en la inquietud. Las Fuerzas Básicas dieron la cara en un Clausura 2019 para el olvido, con un título en Segunda División y en la categoría Sub-17, con los estrategas Carlos Humberto González y Carlos Cariño, respectivamente.

A pesar del mal rendimiento en el primer equipo, “hay un proyecto que se está menospreciando porque no saben como se está llevando a cabo”, así lo aseguró Andrés Lillini, director de Fuerzas Básicas de los Pumas. Con la llegada de Rodrigo Ares de Parga a la presidencia de la institución, la cantera universitaria se convirtió en prioridad.

Para el directivo felino la solución al mal momento de los capitalinos es apostar por el proyecto que se inició con Ares de Parga. “Me parece que es lo mejor porque los resultados es una cuestión estadística y el proyecto va por otro lado. No hay proyecto si no hay resultados, pero también debe haber un proyecto para obtenerlos. Lo que no es bueno en Primera División afecta a toda la institución, pero vamos por buen camino”. “En México hay instituciones que son compradoras y debutan por una ley; y otras, como nosotros, que son formadoras y debutan por convicción.

Lo ideal es que se debute por sus capacidades y por la certeza de que pueden aportar cosas importantes; el canterano siempre da un plus”, declaró Lillini para EL UNIVERSAL Deportes. El argentino, con experiencia en varios equipos del mundo, no dudó en mencionar que los canteranos presentes en el primer equipo de los Pumas están preparados para asumir el reto y criticó la regla de juveniles 20/11 que impera en el balompié azteca. “Nadie sube a un canterano sin preparación, siempre es importante consolidarlo y que termine el proceso formativo en el primer equipo. Hay que ser pacientes y ver que por encima de esto está el proyecto de la institución, confío en la formación de los futbolistas. Si yo pudiera quito esa regla”.

Lillini sabe lo que es estar en Europa y conoce a la perfección lo que se busca. Por tal motivo, considera que algunos elementos del plantel auriazul tienen el potencial para emigrar al Viejo Continente. “No es fácil acompañar un proyecto como estos y la satisfacción es doble para el aficionado cuando el resultado se logra con un canterano. Yo estuve allá (en Europa) y sé lo que se busca. Tenemos jugadores como Brian Figueroa, Andrés Iniestra y Alan Mozo que podrían emigrar”.

