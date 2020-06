Alejandro Arribas tiene en puerta un derbi más en su carrera. El próximo lunes su equipo, el Real Oviedo, enfrentará a su acérrimo rival, el Sporting de Gijón. Ante eso, es inevitable recordarle sobre otro clásico que ya vivió: el Capitalino.

El defensor español recordó los duelos América vs Pumas como algo muy especial en su paso por el futbol mexicano.

“En México la verdad que los partidos contra América eran muy especiales, al final hay mucha rivalidad. No pudimos ganarles, pero es un partido muy importante para todo el mundo y sobre todo que la gente se siente orgullosa de su equipo pase lo que pase”, declaró el zaguero en una videoconferencia desde España.

Arribas también habló de su salida de la institución universitaria y explicó por qué tuvo que abandonar a los felinos en 2019.

ENTÉRATE: eLiga MX tendrá segunda edición, ahora con gamers profesionales

“La salida de Pumas al final fue mutuo acuerdo, ellos económicamente no podían afrontar el contrato que yo tenía y yo quería volver a España por la familia, fue lo mejor para todos, entregué todo por el equipo y siempre voy a tener una gran estima. La verdad que del país, tanto a mi mujer como a mí, nos gustó mucho, vivíamos bien, estaba en un gran club, tenía grandes compañeros y no tuvimos ningún tipo de problema”, señaló.

Aunque ya cumplió un año lejos de México, no le pierde la pista al balompié azteca y habló sobre los Pumas y el repechaje en la Liga MX.



“Aún tengo amigos ahí, hablo con ellos de vez en cuando, me cuentan cómo van, he seguido algunos partidos del equipo para verles y la verdad que el primer torneo se quedaron a pocos puntos de poder calificar, este torneo iban bien y la suspensión no les ha favorecido, la gestión de Míchel, aún queda tiempo, estos torneos se verá”, atizó el español, quién también criticó un poco la implementación del repechaje para el Apertura 2020.

“Creo que ya con ocho estaba bien, hacerlo hasta el 12, al final es más de la mitad de los equipos que hay, pierde valor poder quedar en Liguilla, al final es la decisión que han tomado y personalmente preferiría como estaba antes. Es lo que han decidido y veremos cómo van los siguientes torneos”, finalizó.

Con los Pumas, Arribas disputó 40 encuentros (entre Liga y Copa) y convirtió dos goles.