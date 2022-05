Los Pumas tuvieron un cierre de torneo de pesadilla. Se quedaron sin opciones de título luego de perder la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounders y quedar eliminados en el repechaje de la Liga MX a manos de las Chivas. Desde esos duros golpes, la plantilla comenzó a tener algunas bajas, la más destacada la del portero Alfredo Talavera. Entre los personajes que la afición temía que se fuera del club era el mismo técnico Andrés Lillini, pero al final llegó a un acuerdo con el club para renovar su contrato.

“Siento felicidad, agradecimiento, orgullo y, a su vez, la satisfacción de poder darle la continuidad que queríamos mediante un proyecto que estamos llevando a cabo, el cual (tiene), por supuesto, la presión propia que uno se ejerce sobre sí mismo para devolverle todo lo que la institución tiene con nosotros, que es un campeonato”, declaró el técnico con la intensión de seguir en busca del título.



El estratega argentino ya disputó dos finales con Pumas, en el Guardianes 2020 y una continental en la Concachampions, el perderlas fue un duro golpe, pero sin duda eso brinda mayor experiencia para afrontar situaciones similares y ahora sí poder conquistar un campeonato y dejar elementos sólidos a la institución.

“No es fácil ganar. El futbol te reúne y te da más derrotas que victorias. Es muy difícil salir campeón. Hay lugar para uno solo. Hemos llegado hasta la puerta de ese lugar, aprendimos de los errores cometidos para poder transformarlos la próxima vez que estemos ahí, pero principalmente hemos aprendido del camino que hay que recorrer para llegar. Lo tenemos que mejorar para que sea más sólido y apuntalar eso. Seguro que ganar es una dificultad muy grande. Por eso, yo siempre digo que somos evaluados por todos cuando nos vamos: que dejemos algo importante, un título para la afición y la institución para que tome más credibilidad todo esto porque mucho de esto se mide con el éxito. Y no solo eso, dejar cosas para el club, como una base de jugadores mexicanos y una solidez en el primer equipo“, manifestó.

Los Pumas no han tenido grandes fichajes en los últimos torneos, pero Andrés Lillini ha sabido trabajar con los futbolistas jóvenes, mismos que se han consolidado en el máximo circuito y pide que este tipo de proyectos continúen en un equipo que presume de tener una gran cantera.

“Los jóvenes son mi esencia. Solamente le pedí a Leopoldo Silva, el presidente, y a Miguel Mejía Barón (vicepresidente deportivo) que me dejen continuar con esto, no tanto debutando, sino consolidando. Llegó la etapa de consolidarlos, los debuts los hemos hecho. Vamos a mantener la base de jugadores. Esa es mi ideología. Para eso me contratan, para eso me dan esta continuidad porque están convencidos de que lo puedo llevar adelante. El joven de fuerzas básicas sabe que las chances están, esto es muy dinámico. Han debutado muchos y no hay problema qué edad tengan. Uno mira para abajo y cuando necesita, yo siempre digo que los mejores refuerzos siempre uno los tiene en casa. Esa es mi frase y la voy a respaldar y a respetar siempre”, aceptó.

Finalmente, Andrés Lillini mandó un mensaje a la afición y pide confíen en su proyecto y en los jugadores y reconoce que se entregarán para conseguir el anhelado campeonato, “Primero agradecerle a toda la gente que siempre nos brinda demostraciones de cariño, tanto en los estadios como en la calle o donde a uno lo ven. Muchísimas gracias. Es invalorable para mí. Nosotros queremos corresponder a eso entregándoles siempre lo mejor, que no duden del jugador de Pumas, que se planta cada fin de semana en un partido a jugarlo porque el esfuerzo es máximo. Prometer no es lo mío porque no me gusta prometer. Pero el esfuerzo va a ser otra vez, sin lugar a dudas, manteniendo lo que es la historia de este club y la capacidad de los jugadores que la llevan a cabo, pelear por el título”, reiteró.