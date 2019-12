Mientras la llegada del argentino Favio Álvarez a los Pumas seguía siendo una incógnita, Ailton Da Silva, exfutbolista auriazul, prendió la redes con un polémico tuit.

El exjugador brasileño aseguró que si Álvarez, entonces jugador del LA Galaxy, no llegaba al cuadro universitario, contaría las "formas en las que los Pumas contrataban a sus jugadores".

Me gustaría acá aclarar el porqué de mi declaración unos días atrás , el jugador FABIO ÁLVARES, que llego a pumas yo lo sigo desde hace año e medio, cuando no Jugaba de titular en atlético Tucumán , y ofrecí a pumas junto con chumacero , pero entre la salida de sergio egea — empresario (@AiltondasilvaDa) December 13, 2019

La publicación de Da Silva dividió opiniones y el sudamericano optó por eliminar la publicación. La llegada de Álvarez al conjunto de El Pedregal es inminente y Ailton aclaró sus acusaciones.

"Que fue a propósito y no me gustaría pensar esto de mi equipo, pero el señor chucho Ramírez me llamo y aclaro todo el tema , y para que quede claro yo no RECEBI NINGUNA COMISIÓN POR LA LLEGADA SEL JUGADOR ,sigo tratando de una forma seria y sin manchas", 'se puede leer en uno de los cuatro tuits del brasileño.

El delantero de 25 años sería uno de los cuatro refuerzos que los Pumas suman para el Clausura 2020, con la intención de limpiar el fracaso consumado en el actual certamen.

Por otra, parte, Ailton Da Silva, hoy promotor de jugadores, fue parte importante del bicampeonato que los universitarios consiguieron en el 2004.

