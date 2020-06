La Premier League regresa, tras rozar el centenar de días desde que la temporada fue suspendida, un paréntesis que se convertirá en cenizas cuando la pelota eche a rodar en el Aston Villa-Sheffield United de este miércoles.



Los positivos de coronavirus de Mikel Arteta y Callum Hudson-Odoi propiciaron la suspensión de una liga que tenía al Liverpool –tras 30 años de sequía– al borde de la consecución del título y el resto de puestos, tanto europeos como de descenso, en suspenso.

100 días después de que Michael Oliver decretase el final del encuentro entre el Leicester y el Aston Villa, la Premier League vuelve. Lo hace con 92 encuentros por disputarse antes del fin de semana del 26 de julio, cuando se termine el campeonato. No se ha recortado en nada. Se jugarán las nueves jornadas que quedan por disputarse y los dos encuentros atrasados.



Find out about the new measures teams must adopt after the final whistle for #PL matches played behind closed doors

