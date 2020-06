Bernd Leno salió en llanto y frustrado, sobre una camilla y con la pierna derecha inmovilizada. Todo parece indicar que al portero del Arsenal se le acabó la temporada.

En un balón dividido, el alemán brincó para agarrar el esférico y chocó con Neal Maupay, delantero del Brighton. Al momento de caer, la pierna no alcanzó a apoyar de la manera correcta y se lesionó.

El cuerpo médico de los Gunners ingresó rápidamente a la cancha para atenderlo y solicitó el cambio. Los rostros de sus compañeros reflejaban la impotencia. Perdieron a un hombre importante en la parte crucial de la Premier League, reanudada tras tres meses de suspensión.

TV unwilling to show the actual landing impact. That’s how bad Leno’s injury is. pic.twitter.com/4kTCFVqzSz

— Dave Kaká* (@edgeofcoaching) June 20, 2020