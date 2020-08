¡Portland, campeón en la MLS!

Los Timbers de Portland se coronaron en el torneo MLS is Back, del fubol estadounidense, al ganar este martes en la final al Orlando City por 2-1, consiguiendo un boleto para la próxima Liga de Campeones de Concacaf.

Por el Timbers, que dirige el venezolano Giovanni Savarese, anotaron el francés Larrys Mabiala en el minuto 27 y el croata Dario Zuparic en el 66, mientras que el uruguayo Mauricio Pereyra marcó para el City en el 39 a pase del portugués Nani.

El capitán de Portland, el argentino Diego Valeri, levantó el trofeo de este torneo especial disputado a puerta cerrada desde el 8 de julio en el complejo deportivo de Disney World (Orlando).

Después de un mes y medio de una estricta concentración en Disney World, Portland y Orlando se enfrentaron en la final después de dejar atrás a los grandes favoritos al título.

En una primera parte muy igualada, Portland se adelantó en el marcador con una jugada a pelota parada que partió de las botas de Valeri.



Desde el costado izquierdo, el mediapunta argentino lanzó un servicio de falta al segundo palo para la llegada del defensa francés Larrys Mabiala, quien cabeceó de plancha a la red. El City, con su estrella Nani al frente, avanzó posiciones a la búsqueda del empate y de que el trofeo no se marchara de Orlando.

Antes del descanso, Nani se internó por la izquierda, se fue por velocidad de Duvall, llegó a la línea de fondo y centró al corazón del área, donde llegó Mauricio Pereyra quien, tras superar la barrida de Williamson, fusiló al arquero Steve Clark.

Esta acción fue la única decisiva de Nani en el partido, después de que durante todo el torneo apareciera en los momentos clave para que Orlando, un equipo que nunca ha clasificado a los playoffs de la MLS, pudiera avanzar sorprendentemente hasta la final.



Gotta make sure the hair is on point for celebration photos, right @kingjebo & @erykw19? #MLSisBack #RCTID pic.twitter.com/srcxlFqWet

— Portland Timbers (@TimbersFC) August 12, 2020