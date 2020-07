'Pescadito' Ruiz defiende al 'Chicharito' y pide paciencia

La llegada de Javier Hernández a la MLS fue tratada como una bomba que, hasta ahora, no ha estallado dentro de la cancha, y la prolongación ha desesperado a más de uno.

Haber anotado sólo un gol desde que se puso la camiseta del Galaxy le ha valido al 'Chicharito' una imagen de "producto de la mercadotecnia", descripción que no comparte el exjugador guatemalteco, Carlos Ruiz.

El 'Pescadito', elegido Jugador Más Valioso de la MLS en 2002 y un histórico del equipo californiano, enalteció las virtudes del mexicano y descartó que la venta de jerseys haya sido el motivo de su fichaje.

"¿Cómo es posible que la gente venga a estas alturas a decir que no es un buen jugador? No puedes decir eso. He escuchado muchas historias de que fue por camisetas, pero yo lo enfrenté en México cuando estaba en Puebla y sé de las capacidades que tiene", dijo.

El centroamericano aseguró que "al Chicharito se le tiene que dar tiempo, porque no se le puede olvidar de la noche a la mañana cómo rematar al arco", y solicitó que no se le compare con otros jugadores, pues recordó que sus características son de un rematador innato.

"A él se le llevó al Galaxy para ser un centro delantero, no para hacer el trabajo de Zlatan o de Carlos Vela. Tienen que dejarlo frente al marco. Si 'Chícharo' jugara en el Atlanta United, metería 30 goles, porque es un equipo más ordenado", sentenció.