El técnico del Pachuca, Paulo Pezzolano, se quejó del planteamiento de Monterrey, que sólo fue a defenderse:

“No estamos satisfechos por cómo nos fue en la semana. Pachuca cuando jugamos contra Cruz Azul merecimos mucho más y contra Monterrey, ellos vinieron a encerrarse, no encontramos los espacios, marcaron muy bien. Con los centros ellos tienen gente muy alto, había que entrar por abajo y el único momento que estuvieron abiertos un segundo, conseguimos el empate. No es tan fácil entrarle a un equipo que se cierra tanto”.

No hubo manera de abrir a los Rayados.

“Cuando les echan un jugador no se desarmaron nunca en la parte defensiva. Se mantuvieron firmes con el jugador de menos. A nosotros nos faltó precisión. Fue mucha virtud del rival”.

Diez jornadas y está en quinto lugar de la competencia.

“Nos plantamos igual a cualquier equipo en cualquier cancha, a veces no se muestra porque el rival no te lo permite por como se para. Pachuca merece mucho más por su historia, debemos de entrar en los primeros cuatro. Perder al capitán se siente mucho; perdimos a Many, a Tapia, no es excusa, pero son gente importante”.