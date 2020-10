Pachuca, con paso amargo por no poder vencer a Santos

El técnico del Pachuca, Paulo Pazzolano, se va con un sabor amargo al no poder derrotar al Santos Laguna. “Nos quedamos con el sabor amargo, porque no nos conformamos con un empate, llevamos tres empates seguidos, no perdemos pero no sumamos de a tres y se nos alejan los de arriba”, dijo.

Puedes leer: "Santos y Pachuca, un empate con pocas emociones"

El balance en estos partidos igualados, es diferente: “Hoy fue un juego espectacular en intensidad y lo táctico, pero difícil de ver. Santos con Almada es muy intenso, nosotros intentamos hacer lo mismo y por eso salió parejo”.

El empate nunca lo dejará feliz: “Contento con el empate nunca, me iría contento si fueron superiores a nosotros, hoy fue parejo, pudimos ganar, pero también perder el punto. Salimos a ganar, y no estoy contento”.