Pablo Guede: No ganamos como yo quería

Después de haber vivido semanas de angustia con el brote de Covid en el equipo, Pablo Guede, técnico de Tijuana admite que el juego contra Juárez, “se ganó con el corazón”, pero “no como yo quería”.

A Guede le gustó el resultado, “el juego había que sacarlo adelante, no importaban las maneras con todo lo que vivimos. No jugamos mejor que ellos (Juárez), pero tuvimos la suerte de marcar”.

No quiere hacerse el mártir por los contagios que hubo en el equipo: “Fue muy complicado lo que vivimos, pero no quiero hablar de eso. Hay que reconocer lo que hicieron los jugadores, no es fácil lo que vivimos, sentirse como uno se sintió, pero le dije a los jugadores que este juego se ganaba con el jugador, y así lo hicieron. Ya están todos recuperados”.

Finalmente reconoció que no se jugó como él quería: “Jugar a pelotazos no era la idea, pero a veces los entrenadores no tenemos la razón, no ganamos como yo quería”.