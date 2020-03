Noel Gallagher, ex guitarrista del conjunto británico Oasis, es un gran seguidor del Manchester City, sin duda puede decirse que es el fan número uno de los Citizens.

Por eso no dudó en colarse al vestuario después de que el cuadro que dirige Pep Guardiola derrotara al Aston Villa 2-1 para llevarse la Capital One y en pleno festejo Benjamin Mendy, el lateral izquierdo francés de origen senegalés puso en su ipod el himno de la banda, Wonderwall, y tomó a Gallagher para que cantara en medio del vestuario junto con el resto del equipo.

Coming to you live from Wembley Changing rooms @NoelGallagher ft @benmendy23

