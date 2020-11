Joe Burrow ya se despidió de la temporada 2020, tras una aparatosa lesión en la rodilla izquierda.

Burrow, el quarterback franquicia de Cincinnati, se lesionó a inicios del tercer cuarto luego de ser golpeado en direcciones diferentes por dos linieros de Washington tras lanzar un pase.

Su pierna izquierda se dobló y no pudo poner peso sobre ella. Terminó el día completando 20 de 34 pases para 203 yardas y un touchdown.

LEER MÁS: Exjugador de la NBA pide ayuda para recuperar dos anillos robados

Horas después, el egresado de LSU publicó en Twitter: “Gracias a todos por el cariño. No se podrán librar de mi tan fácil. Nos vemos el próximo año”.



Thanks for all the love. Can’t get rid of me that easy. See ya next year

— Joey Burrow (@JoeyB) November 22, 2020