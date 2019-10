Néstor Araujo deja atrás las críticas y se enfoca en su sueño

Néstor Araujo fue severamente criticado por los errores que cometió en el juego en el que México fue goleado ante Argentina 4-0 en la pasada Fecha FIFA. A pesar de eso, Gerardo Martino, técnico nacional, lo respaldó, lo volvió a llamar y lo ha convertido en uno de los pilares del equipo.

El jugador del Celta sabe muy bien que falló en el duelo ante los pamperos, pero lo ha tomado como un aprendizaje más en su carrera.

“No ha sido fácil, uno tiene que vivir estas cosas, porque estás ahí y la estás pasando mal... No tienes de otra más que seguir insistiendo, mejorar, crecer como futbolista, como persona. Esto me ha hecho mejor persona; a pesar de las críticas, porque respeto lo que la gente dice, está en su derecho, no me puedo quedar ahí, tengo que seguir mejorando y aprender, al final la decisión de venir o no siempre es del cuerpo técnico”.



En su carrera, Araujo —que inició en el Cruz Azul—, ha tenido baches importantes, el más fuerte, aquella lesión en la rodilla sufrida en Dallas, que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Mi sueño es ir a una Copa del Mundo, lo anhelo mucho, después venía el ir a Europa y mira... Al final se me concedió primero lo de salir de México y espero que se me dé lo de asistir a un Mundial. No lo puedo negar, es algo que me falta. No ha sido fácil recuperarme de aquel momento, pero hay que seguir, siempre hay revanchas”.

El originario de Guadalajara siempre quiere más y no vería nada mal que Jaime Lozano, técnico de la Sub-22, lo considerara como refuerzo en caso de que el equipo mexicano, clasifique al torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vale la pena recordar que el central fue parte de aquel cuadro nacional que ganó la medalla de oro en los Olímpicos de 2012.



“Si se llega a dar la posibilidad de ir a otros Juegos,, estaría feliz y muy contento. Por ahora hay que seguir el proceso, clasificar, y si me toca, pues encantado de poder asistir”.

Así que Néstor Alejandro Araujo Razo está de regreso...

“Tengo mucho qué agradecer a la gente que me rodea, que me quiere. Mi familia, mis padres, mi hermano, mi esposa, son los que más me critican pero también los que más me corrijen. Ellos me alientan a mejorar, demostrar que tengo la capacidad, calidad y no me voy a quedar ahí”.