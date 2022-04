El 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y el Necaxa utilizará una playera especial respecto a este día.

La actriz, Eva Longoria, fue quien presumió en redes sociales el jersey con el que jugará su equipo este sábado ante el América en la Jornada 12 del Clausura 2022.

Longoria es parte de los dueños de los Rayos y en Twitter destacó este detalle.

“Hoy, mientras honramos #WorldAutismAwarenessDay, se nos recuerda la importancia de la aceptación y la comprensión”, se lee en el tweet.



Today as we honor #WorldAutismAwarenessDay we're reminded of the importance of acceptance & understanding.

So proud of my club @ClubNecaxaEN for creating this jersey based on our belief that everyone should have equal access to sports, education, & a full & dignified life. pic.twitter.com/BiK6gxQ2jW

— Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) April 2, 2022