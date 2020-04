Miguel Herrera, técnico del América, volvió a recordar el altercado que tuvo con el narrador Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia meses después de la Copa del Mundo Brasil 2014.

En un Instagram Live con el exportero del Atlante, Félix Fernández, el estratega azulcrema aseguró que el problema con Martinoli intentó calmarlo en diversas ocasiones pero no tuvo éxito.

“Yo hablé con Luis García miles de veces, le dije que le pidiera a Martinoli que le bajara y no, se metió con mi familia y ahí si no respondo. A mí me dicen de todo en redes sociales y no me engancho, pero él lo hizo con la familia”.

El comentarista de TV Azteca habló recientemente del percance con el ‘Piojo’ y dicha situación molestó al timonel de las Águilas.

“Otra vez volvió a sacar el tema y dijo que por lo que pasó tuvo que ir al psicólogo, que no diga mamadas porque le empezó el pedo por atacar a mi familia”.

Miguel Herrera le dio bola al tema de Christian Martinoli con Felix Fernández en live por Instagram Live. De cierta forma creo que Miguel no ha aprendido a controlar su reacción cuando le tocan ese tema. Debería darle ya vuelta a la página y no reaccionar con insultos. Mal ahí. pic.twitter.com/uVLYIkC2MI — Brandon Ambriz L (@bramlob18) April 24, 2020

Herrera aseguró que le da lo mismo y la gente puede pensar lo que quiera en cómo se relacione a Martinoli.

"A él no le daría la mano ni aunque se acercara a saludar si lo veo porque quedé muy adolorido de una circunstancia que traté de solucionar y ese güey no quiso. Con él sí piensa lo que quieras, si me caga o no le hablo, lo que quieras”, finalizó.