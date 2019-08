Miguel Herrera, el responsable de que Ochoa no debute ante Morelia

Todo indicaba que este sábado, Guillermo Ochoa sería el titular con el América en su regreso al futbol mexicano. El entorno, el rival y lo que había dicho el propio Paco Memo, parecía poner el escenario ideal para que el último ídolo americanista hiciera su presentación. Pero no contábamos con Miguel Herrera.

Sin embargo, para un importante sector de la afición y hasta para algunos directivos de la institución emplumada, algo no cuadra…

De entrada, la titularidad de Ochoa este sábado parecía asegurada incluso desde Televisa misma, que incluso produjo un spot en el que se anunciaba este debut. Luego, en la conferencia de prensa de Herrera, el estratega dijo que aún no está listo para jugar; el propio arquero declaró antes que podía ya defender la portería de las Águilas y aunque venía saliendo de una lesión, tampoco parece que necesite dos meses para ponerse a punto.



No duden que a Memo no le guste la idea, pero vea el partido desde el palco. Hasta ahora, el joven Luis Zamudio estará en la banca y Óscar Jiménez en la cancha.

¿Cual será la opinión de Emilio Azcárraga de las decisiones de Miguel después del esfuerzo que hizo para que Ochoa aceptará regresar a su institución? Desembolsar millones para tener un equipo competitivo y dar una satisfacción más a su afición al traer al hijo consentido y hoy no se ve claro.

Pero entonces vienen otro par de dudas: ¿Memo debutará ante Tigres en la Leagues Cup?¿Lo presentarán en un partido de eliminación directa? Lo anterior sería contradictorio, ya que si no tiene ritmo, lo expones ante uno de los mejores equipos del futbol mexicano y en una semifinal… no, parece que hay algo que no cuadra.

Aquí pierde Azcárraga y la afición tendrá que esperar más hasta que Herrera decida que Ochoa tiene el nivel y ritmo para jugar.