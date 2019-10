Míchel González: No tenemos más remedio que curar las heridas

La Liguilla se aleja para los universitarios, luego de ser goleados 3-0 ante el Querétaro.

Míchel González explica la tensión en su equipo y la falta de gol. "No tengo una explicación para eso, ¿cómo no me van a entender que rematen y la metan entre los tres palos? Esas ganas de marcar hacen que estén demasiado tensos".

Mira aquí la conferencia completa.