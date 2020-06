El Mundial de México 70 ha pasado a la historia como uno en donde se vio mejor futbol, según la época en que se vivía, pero también por la cantidad de figuras que corrieron y patearon el balón por los estadios mexicanos.

PELÉ

Sin duda alguna Edson Arantes Do Nascimento, “Pelé” fue el gran protagonista del torneo mexicano. “Pelé” llegó a México 70 de 32 años, en el que era su cuarta Copa del Mundo. Anotó cuatro goles, uno de ellos en la gran final ante Italia, y condujo a Brasil a su tercer título mundial.

GERD MÜLLER

Campeón de goleo de México 70 con 10 anotaciones y uno de los mejores delanteros de la historia. Müller le marcó un gol a Marruecos; tres a Bulgaria; tres a Perú; uno a Inglaterra y dos a Italia en el llamado juego del siglo.

FRANZ BECKENBAUER

En el juego semifinal ante Italia, Franz Beckenbauer, en ese entonces un joven Kaiser, pasó a la historia al negarse a salir del campo a pesar de que se le dislocó el hombro derecho. El alemán jugó los tiempos extra con el brazo inmovilizado, siendo una de las imágenes que pasarán a la historia.

GORDON BANKS

Brasil derrotó a Inglaterra 1-0 en juego de la fase de grupos, pero ese partido es recordado más que nada por la gran atajada que le hizo el portero inglés Gordon Banks a “Pelé”. El guardameta que venía como uno ellos mejores del mundo, desvió un gran remate con la cabeza de 0’Rei, que es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos.

TEÓFILO CUBILLAS

El peruano llamado el “Nene” es considerado el mejor jugador de la historia en su país. En México 1970 encabezó a la mejor selección del país inca. Cubillas, fino mediocampista, marcó cinco goles en la Copa del Mundo en donde Perú quedó en cuartos de final al ser derrotado por Brasil.

