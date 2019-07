Mayweather y Pacquiao pelean en redes sociales 

Aficionados piden que vuelvan a combatir en un ring. Floyd Mayweather Jr. criticó a Manny Pacquiao después de que derrotó de manera a Keith Thurman para reclamar el título de peso welter de la AMB el fin de semana pasado.

Luego Pacquiao contestó en redes sociales encendiendo una pelea que continuó este miércoles.

Cuando los fanáticos del boxeo pidieron una revancha de una pelea de Mayweather-Pacquiao 2015, Mayweather entró en las redes sociales para reconocer la popularidad de Pacquiao .

Excuse me Floyd, your name has not been on any of my PBC contracts. But if you would like to be on the next one, I will have one drawn up and sent to you. #CounterfeitMoney pic.twitter.com/SwFGcpT048

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 24, 2019