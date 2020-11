Un juez de San Isidro ordenó que la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona, fueran inspeccionados como parte de la investigación por la muerte del astro. Todo esto debido a acusaciones de la fiscalía de irresponsablilidad en el cuidado del exfutbolista y mal tratamiento a la hora en que fue llevado al hospital.

Diego Maradona murió el pasado miércoles debido a un paro respiratorio, ocurrido en su casa en el barrio de Tigre.

Ahora todo se dirige hacia una acusación de homicidio culposo derivado de declaraciones hechas por las tres hijas del exjugador, Gianinna, Dalma y Jana. Debido a esto, los allanamientos se realizaron lo más pronto posible para que no se borre ninguna posible prueba.

La autopsia realizada a Maradona no reveló mala praxis, pero ahora se investiga si hubo mala práctica en la atención antes de su muerte. El que en la casa no haya habido un desfibrilador, habla de que no se estaba listo para actuar en caso de una emergencia.



Hasta el momento no se ha mencionado una posible detención del médico Luque, de quien también se dice que durante los últimos días no acudía a la casa de Maradona, debido a que se había peleado con él.