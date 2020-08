De cara al juego contra de mañana contra los Pumas, el Monterrey dejó ver la recuperación de Vincent Janssen. El holandés asegura que está listo para competir, luego de causar baja desde el pasado 29 de junio, por su contagio de Covid-19.

“Cuando tenía coronavirus entrenaba un poco, me ha costado recuperarme, pero estoy listo y disponible. Fue difícil el trabajo físico, no tenía mucho aire para entrenar, fueron 15 días de entrenamiento en casa, pero este momento es mejor, como un 90%, necesito jugar un partido para estar al 100, estoy listo”, explicó el delantero.

Respecto a la visita al Olímpico Universitario, Janssen es consciente de que su estado físico podría no ser el adecuado para un duelo en la Ciudad de México.

“Para mí la altura es diferente, no he podido jugar en esta altitud, son diferentes, pero es momento de jugar”.

LEER MÁS: Marco Fabián es nuevo jugador del Juárez FC

Vincent arribó a México para el Apertura 2019, torneo en el que fue campeón con Rayados y próximamente podría repetir con la Copa MX 2019-20. Desde su fichaje, el atacante de 26 años de edad ha contribuido con cinco goles en Liga MX y seis en Copa.

“El futbol mexicano tiene un nivel alto, mucha calidad, talento, me gusta, pero es un poco diferente al europeo. Hace meses tuve un buen comienzo, hay que mejorar, ha sido difícil por la pandemia, pero sabemos lo que queremos como equipo y en lo personal.

“Me siento feliz, cómodo, he tenido pláticas con Mohamed desde los primeros meses que fueron buenos, por el título, estoy agradecido. Sólo pienso en que las siguientes semanas hay que seguir trabajando, pero estoy listo por si se le necesita”.

Finalmente, Janssen despejó los rumores de una posible salida a la Major League Soccer.

“No hay movimientos por el momento a la MLS u otro equipo, tengo cuatro años de contrato y no me muevo de Rayados por el momento… Estoy muy feliz con los aficionados, siempre me apoyan, ya sea en la banca o en el once inicial, se siente bien, cuando toque jugar daré lo mejor”.