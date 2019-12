Ofenda o no, el grito “¡Eh pu...!” va directo a los porteros de la Liga MX, como Sebastián Sosa, del Morelia, quien solicitó a su afición a detener este llamado durante el partido frente al América.

“Se sabe de los riesgos que hay, desde multas y sanciones a la institución [veto de estadio]. Espero que la gente entienda eso y que de a poquito se erradique el tema. Que se cambien los gritos de insulto por otros de apoyo”, comentó el uruguayo, quien hoy defenderá el arco michoacano contra el poderío azulcrema.

Después de lo sucedido la semana pasada, durante la ida de los cuartos de final entre Monarcas y León, en el estadio Morelos, al detenerse el partido por el polémico cántico, el meta reconoció que otro capítulo similar puede provocar consecuencias, sobre todo si los rojiamarillos acceden a la final.

La Liga MX tendrá más cuidado durante los despejes de Sosa y Guillermo Ochoa, rivales en la cancha, pero compañeros de profesión, en la ida de las semifinales del Apertura 2019. Sin importar que la palabra “puto” no afecte en lo personal. “Lo he dicho antes y lo sostengo, no es algo que me moleste, pero sí respeto el protocolo de la Liga MX y hay que seguirlo. Es una situación en la que hay que acoplarse e ir a favor de que se aplique”.

El charrúa, quien recibió los insultos el sábado, en la vuelta de los cuartos de final en el estadio León, agregó que el nuevo reglamento afecta el ritmo de los cotejos, sobre todo en los tramos finales de los mismos.

“Creo que sí [merma el flujo del partido], pero son medidas para analizar en qué tanto se puede favorecer al futbol y a la fiesta futbolera”, continuó. “Si el objetivo es erradicar ese grito, como futbolista, hay que ayudar en la manera que se pueda”.

Sosa indicó que el Morelia no se achicará frente al América, principal candidato para levantar el título del Apertura 2019. A pesar de no ser favoritos, como contra el León, los Monarcas saldrán a generar su estilo, bajo la dirección técnica de Pablo Guede, y buscar el pase a la final.

“Vamos a buscar los resultados hasta el último minuto de los partidos; somos un equipo que se entrega cada instante, en cada jugada, eso nos define”.​​​​​​​

