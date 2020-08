Al haber separado del plantel, a Hugo González y Dorlan Pabón, por haber acudido a una fiesta en plena pandemia, el Monterrey ha presentado un precedente pues es el primer equipo quien “sanciona” a los futbolistas que rompen los protocolos.

Otros clubes, se han hecho de la vista gorda. En la Liga MX, no existe en el reglamento de sanciones un castigo para aquellos miembros de un club que violen el protocolo señalado por estos acontecimientos que ahora se viven, en los que arriesgan además de su salud, la de su familia, la de sus compañeros y la familia de sus compañeros.

Pero debería existir.

JONATHAN OROZCO

A Jonathan Orozco, ex portero de Santos, ahora en Tijuana, se le ocurrió festejar su cumpleaños, realizando una fiestecita cuando la pandemia iniciaba.

Con todo y banda.

Esto ocurrió en mayo y a los pocos días Santos dio a conocer que 15 integrantes del plantel, dieron positivo, entre ellos, el portero cumpleañero.

GERARDO ARTEAGA

Otro que decidió no creer o no darle importancia al protocolo fue el ahora jugador del Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga, quien decidió no hacer una fiesta, sino irse a Guadalajara a presenciar arrancones. No ha dado positivo.

LA CHOFIS

Javier Eduardo López comenzó a trabajar en el físico que hoy presume durante toda la pandemia, al mostrarse en la calle sin cubrebocas y comiendo antojitos en la calle. La Chofis, no ha dado positivo, su novia sí.

HUGO GONZÁLEZ Y COMPAÑÍA

El más reciente caso es el de Hugo González, quien también festejó su cumpleaños, no podía dejar pasar la ocasión, y se llevó entre las “patas” a Dorlan Pabón y Diego Reyes, quien también fue, dice, pero tantito.