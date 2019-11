Liga MX Femenil: Tigres, primer semifinalista del Apertura 2019

Tigres es el primer semifinalista del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil. Sin apuro, las felinas aprovecharon su localía, para imponerse 3-0 al Tijuana tras empatar la ida a cero goles.

Jacqueline Ovalle fue la encargada de guiar a las regiomontanas hacia la posibilidad de llegar a otra final y lograr el bicampeonato. A los 59 minutos, la mediocampista se quitó a un par de defensas y disparó fuera del área, para sorprender a la guardameta Itzel González con el primer tanto de la noche.

Pero el dominio de las universitarias no se quedó solamente en el golazo de Ovalle. Un autogol de Leyla Zapata (69') y una anotación de Katty Martínez (81') sellaron la eliminación de la escuadra fronteriza.

De esta manera, las felinas se quedan a la espera de conocer a su rival de la siguiente ronda; mañana, el resto de los boletos a semifinales se definirán con los duelos de vuelta América (2) vs Guadalajara (0), Monterrey (0) vs Atlas (0) y Pachuca (4) vs Toluca (1).