Diego Cocca y el Atlas están a un paso de avanzar a las semifinales del Clausura 2022 y el argentino considera que el triunfo de ayer fue un golpe de autoridad por muchos factores.

El sueño del bicampeonato luce intacto y el próximo domingo deberán sentenciar la llave de cuartos de final ante el Guadalajara.

"Hicimos ver mal al rival que tenía una importante seguidilla de victorias. Me voy contento por el resultado, la forma y demostrarnos que seguimos sin conformarnos. No dejamos que el rival crezca y me voy contento con la actitud del equipo", aseveró en en conferencia de prensa.



Los Rojinegros se fueron al descanso ganando por dos goles y el Guadalajara, aunque acortó distancias con el gol de Cristian Calderón, no le alcanzó para revertir la situación.

"Juegue quien juegue no cambia la personalidad del equipo. Creo que fue un golpe de autoridad, no sólo por el resultado, sino más por la forma. Por líneas generales fuimos superiores, pero la personalidad del equipo fue superior a Chivas y eso vale muchísimo", agregó el argentino.

Sin embargo, sabe que no todo está dicho y por ello, espera que el próximo domingo su equipo consiga el pase a semifinales, siempre respetando al rival.

"Hay que cerrar la serie. Ganamos de visitante y el peor error es confiarnos. Vamos a respetar el rival y el domingo vamos a salir con todo", advirtió un ilusionado Diego Cocca.

¿Qué resultado necesitan las Chivas para avanzar a semifinales?

No todo está perdido para el Guadalajara. Si bien, ayer mostraron otra cara totalmente distinta, Chivas todavía puede clasificar a la siguiente fase de la Liga MX.

Las Chivas de Ricardo Cadena requieren de una victoria por diferencia de dos o más goles para avanzar a semifinales del Clausura 2022.



El empate global y en el partido ante los Zorros, los dejaría fuera.

Ganar 2-0, 3-1, 4-2, etc. serían los resultados que le pueden dar el pase a la Chivas. De ganar 1-0, los Rojinegros estarían en la fase de semifinales.

Lee también: ¿Qué necesitan los equipos para avanzar a las semifinales del Clausura 2022?