Tras los hechos ocurridos en su primer partido como locales en el Clausura 2020, Atlas podría disputar su próximo duelo en el Estadio Jalisco a puerta cerrada, al incumplir con el reglamento, que busca erradicar el grito homofóbico de nuestro balompié.

Para Leandro Cufré, hay un culpable principal que causó la locura de los aficionados rojinegros, al mostrar una permisión a ciertas actitudes que el estratega de Atlas consideró detonantes en el encuentro.

“Toda persona tiene un límite en la paciencia, y cuando vemos que se te está escapando el resultado, no justifico en lo absoluto con lo que se hizo con el grito, pero todo tiene un límite de parte de quienes deben poner justicia, entonces de ahí partes. Si eres muy permisivo, van a pasar esas cosas, por que le estás permitiendo a un equipo, al que sea, hacer lo que hizo hoy el Puebla, es lógico y no lo justifico, pero es lógico que genere fastidio y empiecen a desesperarse, no hay que hacerlo”.

La actuación de Adonai Escobedo no dejó conformes a la gente de Atlas, por lo que recurrirán a presentar su descontento ante la Comisión responsable.

“Seguramente vamos a presentar inconformidad con el arbitraje, pero no delante de los micrófonos, no sirve. Ya hablé con la directiva, ellos se acercaron a hablar de este tema y obviamente vamos a presentar una inconformidad con el arbitraje, porque no fue un arbitraje normal”.

Para Vikonis, Atlas también ha actuado igual

Una de las quejas más sonantes de Leandro Cufré fue todo el tiempo que malgastó Nicolás Vikonis, a lo que el guardameta confirmó que el estratega rojinegro se lo recriminó en el partido, sin embargo, la actitud del uruguayo es algo que incluso Atlas ha hecho.

“Me dijo que me callara la boca y que jugara. Bárbaro. Yo le dije ‘quédate ahí a dirigir’, no pasa nada, son cosas del futbol y parte de ese fervor de que estamos jugando cosas importantes. Yo obviamente hay momentos que en una pelota parada mis compañeros necesitan aire y estamos jugando con 10, obviamente el tiene el apuro. Pero hay veces que Atlas va ganando 1-0, 2-1 y yo veo a Camilo que también se toma las cosas con calma, entonces me parece que hay que entender ese folclor del futbol que es parte de y creo que no queda nada mas allá de eso”.

El poco tiempo de Leandro en el banquillo podría ser un factor para analizar las cosas de forma diferente, al menos así lo ve el arquero poblano.

“Hay que tener tranquilidad, yo creo que Leandro hace muy poquito que es técnico entonces todavía tiene ese fervor del jugador que lo hace meterse a la cancha, por ahí hablarme a mí que no tiene porque hablarme, creo que la demora excesiva de tiempo está penada por el reglamente y el caso de hoy, Adonai Escobedo muy rápido me penó con una tarjeta amarilla, entonces siento que por ahí Leandro queda un poco preso del marcador adverso y si la gran explicación que encuentra para la derrota de Atlas es que yo hice tiempo, está bien, es su juicio y yo lo respeto”.