Jesús 'Chapo' Sánchez explotó en el vestidor del Guadalajara, tras el Clásico Tapatío ante el Atlas FC que finalizó 1-1.

Las Chivas no viven su mejor momento en el Clausura 2022 y esta situación ya genera presión en el equipo rojiblanco. En un video difundido en redes sociales, se muestra al zaguero 'Chapo' Sánchez, hablando fuerte ante sus compañeros.

“Hoy era un partido importante para dar un golpe en la mesa y no lo hicimos por pequeños detalles. Tenemos que dejarnos de mamadas, hay que cumplir con lo que nos toca y ya”, comienza Sánchez en su discurso.



“Basta de poner pretextos y quejarnos… Todos los putos días nos quejamos, todos los putos días… Ya basta, tenemos que trabajar todos los días para ganarnos un puto lugar”, continúa.

Asimismo, pidió que se respete la playera de las Chivas porque “no hay igual a esta playera que representa tanto para todos… Y me incluyo, a lo mejor me está faltando algo, no estoy jugando, pero no basta con venir a entrenar. Todos los días más”.



Grande Chapo Sánchez, tipo al que sí le duele ver así a Chivas: “Tenemos que dejarnos de mamadas. Cumplir sin pretextos, sin quejarnos. Todos los días nos quejamos. No hay que jugar con esta puta playera. ¡Este equipo tiene que ser ganador todos los putos días!”. @chivastvmx pic.twitter.com/Tk7xWlWMei — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) April 6, 2022

-

Jesús Sánchez concluyó diciendo que todos deben pensar de la misma manera o no llegarán a ningún lado en el torneo, donde ya marchan en la posición 13 con el mismo número de puntos.

“Este equipo tiene que ser ganador todos los putos días. Y yo vengo todos los días con la convicción de ser mejor y romperme la puta madre por ustedes, pero todos debemos pensar igual”.

PUEDES VER: ¡Definido! Los 49ers jugarán en el Estadio Azteca