Varios aficionados del Monterrey se quedaron con las ganas de ingresar a la vuelta de las semifinales, a pesar del largo viaje que hicieron desde la Sultana del Norte.

Elementos de la policía de Aguascalientes detuvieron cuatro autobuses que trasladan a fanáticos de los Rayados, que llamaron la atención por los cánticos y porras en las vías de la ciudad hidrocálida.

Los transportes se dirigían rumbo al estadio Victoria, pero no avanzaron más, ya que la seguridad no permitieron porque la mayoría no traían boleto para el cotejo y en taquilla se agotaron antes del mediodía.

Los aficionados que llegaron en los autobuses y sí contaban con entradas en manos caminaron varios metros para ingresar al recinto, mientras que varios se quedaron con las ganas de ver a los Rayados.

La porra visitante, con boleto en mano, fue escoltada hasta la entrada del inmueble y fue registrada por los filtros de seguridad antes de ocupar su lugar.

