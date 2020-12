El arquero Rodolfo Cota está en la mira de los aficionados del León y de todo el futbol mexicano.

Ayer, en la ida de las semifinales ante las Chivas, el arquero esmeralda cometió un increíble penalti sobre Uriel Antuna, que posteriormente hizo válido José Juan Macías.

Surgió la versión de que el arquero y el atacante rojiblanco acordaron a donde debía ir el cobro; sin embargo, los aficionados esmeraldas y de otros equipos, atacaron a Cota en su cuenta de Twitter.

Acusan que el portero “se vendió” y por eso tiró de esa manera al atacante rojiblanco.



El León ganaba 1-0 en la ida de las semifinales con anotación de Fernando Navarro, hasta que llegó la polémica acción al minuto 50. El duelo finalizó 1-1 en el estadio Akron.

La vuelta será el sábado a las 21:00 horas en el Estadio León.



Eso no es profesionales.......ojalá salgas a la banca el sábado.......por algo ambriz estaba muy molesto contigo pic.twitter.com/Jvz4iGchiZ

Vamos @RodolfoCota_ no creí que estuviera Ángel David Comizzo en la portería... Como en aquella final que les regaló el campeonato del 97... Vamos concéntrate porfa... En el club león también te queremos...

Te faltan huevos para defender un escudo que está frente a tu camiseta.... No puedes regalar un penal así o entregarte asi y menos ponerte a hacerle ojitos a un ex compañero de tu ex equipo!!!!! Humildad y profesionalismo

— Missael Gonzalez (@mgt9744) December 3, 2020