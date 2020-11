En el que sería otro duro golpe para la credibilidad de la LBM, la relación laboral entre WCN y la Liga de Balompié Mexicano Profesional esta por terminar. A partir de este fin de semana esta empresa ya no transmitirá los partidos de esta naciente Liga, la cual se ha visto inmiscuida en cualquier cantidad de problemas y que han enviado más comunicados de prensa los jugadores y equipos, que la cantidad de goles que se han marcado.

Resulta que ya no quisieron pagar la producción de los partidos y tras las quejas de algunos clubes por no poder comercializar sus partidos, la empresa WCN determinó dar un paso al costado, con lo que se pierde la poca difusión que de por sí, tenía esta competencia de la que algunos dueños de equipos, están enojados porque las cosas no han salido como se tenían previstas en el arranque.

Ahora cada equipo deberá buscar a su propia empresa televisora, para que transmita sus partidos como local, mientras tanto, esta liga el fin de semana no tendrá televisión y al no tener transmisiones de radio tampoco (algunas plazas), las posibilidades de conseguir más patrocinadores son mínimas, condenándola a morir. Por si fuera poco, se cancelaron los duelos entre Durango vs CVF y Atlético Jalisco vs Acapulco.

Por lo pronto en Veracruz harán una transmisión para redes sociales, de igual forma otro equipo como Los Cabos se va a redes sociales y radio, buscando que su afición esté enterada del equipo y a la brevedad buscarán cerrar con alguna televisora local.

Hay en este momento algunos equipos que están haciendo frente común, se organizaron buscando a las locales de Televisión Azteca para que transmitan sus encuentros, de hecho en la semana tuvieron una reunión en busca de arreglo y ellos son: Atlético Veracruz, Halcones, Chapulines, entre otros.