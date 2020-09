León, parece, jugó el mejor partido del torneo, pero Ignacio Ambriz no quiere que su equipo se vuele, sabe que la expulsión del portero de Pumas condicionó el juego, pero también acepta que el 2-0 se quedó corto.

“Hoy hicimos un partido completo, más allá de que Alfredo Talavera nos la puso complicada por el gran momento que vive, y el rival siempre cambia con un hombre menos. Lo importante es que se tuvo contundencia”.

Pudieron ser más goles: “Nos viene sucediendo en todos los juegos, hay que prepararse para las opciones de gol, porque las creamos… El equipo no se desesperó, había que buscar más goles con un hombre más, pero aun no podemos ser tan finos, aunque no me preocupa porque seguimos llegando... El equipo supo resolver, se juega bien por dentro y por fuera, por ahí el 2-0 se queda corto, pero estoy contento porque estamos retomando el ritmo que estaba acostumbrado en torneos anteriores”.

Espera que no haya exceso de confianza: “He pedido a los jugadores ser humildes, que sigamos con el mismo compromiso y que sigamos con el hambre para tener una buena Liguilla y para estar en la final… Yo estoy encima de ellos, veo al equipo con muchas posibilidades de estar nuevamente en una final”.