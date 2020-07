El sábado, en la victoria 2-0 sobre Atlas que marcó el regreso de Chivas a la actividad, Jesús Angulo se convirtió en el MVP del partido, teniendo una gran actuación en los 45 minutos que estuvo dentro del terreno de juego, aportando un gol y una asistencia.

El Clausura 2020 fue complicado para la adaptación de algunos refuerzos, entre ellos el “Canelo”, que vio pocos minutos a lo largo del torneo, sin embargo, Angulo no ve el peso del escudo como uno de los motivos que afectaron en su rendimiento.



“Sí sentí que me costó bastante, mucha gente dice a lo mejor que pesa el escudo, pero la verdad no siento así, yo siento que hay mucha competencia en el equipo, hay muchos compañeros que pueden hacerlo de la mejor manera en esa posición y eso es algo que te hace sacar lo mejor de ti y querer mejorar cada día. No sabría decir el porque me costó la adaptación, pero lo importante es el presente y ahora me siento bien”.

El partido ante Atlas mostró el nivel que Chivas busca en Angulo, mismo que el jugador espera demostrar tras haber estado ya un torneo con el equipo y haberse adaptado de la mejor forma para el torneo próximo.

“Me sentí muy cómodo, me he sentido mejor, creo que conforme pasa el tiempo me voy sintiendo mucho mejor, más cómodo, más agusto y más acoplado al grupo, que es lo importante. Con el tiempo vendrán mejores cosas y buenos resultados”.