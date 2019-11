Javier Aguirre: Partido a partido para que no se vaya todo a la mier...

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, afirmó que no hace cuentas para saber los puntos que le permitirían a su equipo salir de la zona de abajo de la clasificación en la que actualmente se encuentra.

"No he hecho cuentas. Noventa minutos para mañana y vamos viendo. No puedes, no debes. Nunca salen las cuentas. Es lo mismo que con las amarillas. Que si Roque tiene cuatro y Recio otras cuatro... juega y si te sale, te sale. No puedes estar en eso porque las cuentas nunca salen, ni las amarillas, ni las rojas.... me han salido siempre mal", dijo.

"Vamos noventa a noventa porque si no. metes mas presión de la que ya hay si cabe. Si piensas que en el siguiente bloque de partidos hay que sacar por lo menos diez puntos... ¿y si sacas siete se fue todo a la mierda?. No, estás ahí todavía. De tres en tres y a ver al final en mayo cuántos llegamos a tener", señaló en la previa del partido ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Aguirre reconoció que le tiene un cariño especial al conjunto vasco pero que quiere dejar eso de lado: "Trabajan bien y respetan mucho el trabajo de la cantera, lo cual es plausible. Pero son rivales, mañana hay que ir a por ellos y al final del partido tan amigos como siempre".

"Mientras tanto esto es una guerra. Ya sé que es una palabra que no se tiene que utilizar pero para nosotros estos tres puntos son el tópico. No es una final pero es un partido muy importante", indicó en la sala de prensa Instalación Deportiva Butarque.

El mexicano aseguró que afronta la cita con ilusión, que el contrario 'juega bien al futbol, muy dinámico' y que le gustaría que pudiera estar presente el noruego Martin Odegaard 'porque a los buenos siempre hay que verlos'.