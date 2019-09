Hay que hacer muchos cambios en Cruz Azul: Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo, figura emblemática de Cruz Azul, afirma que es momento para hacer serios cambios en la estructura del equipo, que lleva más de 20 años sin lograr un título y que ahora ha decidido despedir a Pedro Caixinha.

“Hay que hacer muchos cambios, apretarles un poco a los jugadores quizá, no dudo de ellos, que se entregan al 100 por ciento, pero también hay que decirles que esto va a ser a resultados. Ganas una base de sueldo y lo demás a si llegas a segunda, tercera fase o si son campeones. Ganes o pierdas tú cobras y luego ves cómo está el equipo…”.

No entiende el por qué Guillermo Álvarez sigue al frente de la institución: “Hay un problema legal que no entiendo bien… No sé si Billy ya se convirtió ya en el dueño del equipo y el grupo que lo apoya es manipulado. Hay muchas cosas, espero que todo se arregle porque es una institución maravillosa, pero lo que han hecho es que la gente se aleje cada vez más, los jóvenes no se voltean a ver a Cruz Azul”.

Para el goleador histórico de La Máquina, el técnico ideal “sería Marcelo Gallardo (que ahora dirige a River Plate), pero es complicado. Me gusta “Chepo” (José Manuel de la Torre), es un cuate estudioso, pero debe de tener mucho mayor apertura, es un técnico que trabaja y que puede aportar mucho a Cruz Azul…”.

Hablando hipotéticamente de una posible incorporación a Cruz Azul, dijo: “Sería genial, peor sé que no va a pasar, eso sí no permitiría que desde Miami ni desde ningún lado, me dijeran que decisiones tomar”, finalizó el exdelantero en entrevista a ESPN.