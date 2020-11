El doctor Pedro Luis Ripoll, director del Centro Médico de Excelencia FIFA Ripoll y De Prado, analizó para EFE la reciente lesión del barcelonista Gerard Piqué, estableciendo un periodo de baja que puede ir desde tres meses y medio, "si solo hay que reconstruir el ligamento lateral interno", y entre seis y ocho meses "en caso de que haya que hacer lo propio con el ligamento cruzado anterior".

"La reincorporación del futbolista al terreno de juego la marca en este caso si hay que reconstruir o no la lesión del ligamento cruzado anterior; si esta lesión le hace a este insolvente, es decir, si no da estabilidad a la rodilla y hay que reconstruirlo, estaríamos hablando de un periodo alrededor de seis u ocho meses", dijo Ripoll a EFE.



"Si por el contrario no hay que hacerlo y se limita a hacer reconstrucción del ligamento lateral interno podríamos estar hablando de un tiempo de baja en torno a tres meses y medio, aproximadamente", continuó.

Lee también: Exconsejero de Griezmann se retracta tras polémica con Messi

El FC Barcelona anunció este domingo que el central padece un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según informó la entidad en un comunicado.

Piqué se retiró aquejado de la rodilla derecha en el minuto 62 del partido contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (1-0) y fue sustituido por el estadounidense Sergiño Dest.

La acción se produjo en un ataque del Atlético, en el que el argentino Ángel Correa, que venía trastabillado por Jordi Alba, se cayó sobre la rodilla derecha de Piqué, que rápidamente dio muestras de mucho dolor. El central azulgrana se retiró caminando, pero sin flexionar la rodilla derecha y con muestras ostensibles de dolor.

El doctor Ripoll comentó los posibles tratamientos tras conocer el parte médico del Barça: "La lesión de Gerard Piqué es una lesión importante y tiene dos componentes esenciales: uno es la rotura prácticamente completa del ligamento lateral interno y otra la rotura, al parecer parcial, del ligamento cruzado anterior. La primera podría tratarse ortopédicamente, pero la segunda tiene peor pronóstico ortopédico".