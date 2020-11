Futbolista del América sufre robo afuera de Coapa

Eleisa Santos iba todos los días feliz, con su bicicleta, era su medio de transporte preferido y necesario. Pero la jugadora del América no se esperaba esto. Pero cuando acudió a una plaza que está enfrente de Coapa, a realizar un trámite, se la robaron.

“Quisiera que este mensaje fuera una anécdota feliz, pero no es así”, dijo desde su cuenta de Instagram. “Vine a realizar unos trámites y me tardé como una hora, dejé mi bicicleta donde siempre, y al salir del banco no la vi, hasta pensé que la dejé en otro lado, pero no, ya no estaba”, narró envuelta en lágrimas.



“Pedí a los de seguridad que si revisaban la cámara y vimos a un tipo de gorra negra y sudadera gris que se la llevó”. La bicicleta era “muy querida para mí, muy necesaria, era mi medio de transporte, y ahora me quedé sin nada”.

Afortunadamente, horas después algunas empresas se comunicaron con la jugadora de las Águilas y le repusieron su bicicleta.