El francés Romain Grosjean (Haas), que salvó la vida milagrosamente en un escalofriante accidente hace una semana en el Gran Premio de Baréin, anunció este domingo que regresa a Suiza para seguir curándose de las quemaduras que sufrió en las manos y que renuncia a correr la última carrera del Mundial de Fórmula Uno, el próximo domingo en Abu Dabi.

"Para mi salud y mi seguridad es mejor no correr el riesgo de correr en Abu Dabi", explicó en un vídeo el propio Grosjean, que tomó la decisión siguiendo el consejo de sus médicos. "Es una de las decisiones más duras de mi vida, pero obviamente una de las más sabias", añadió el galo, de 34 años, que no iba a seguir el año próximo en la F1, categoría en la que la de su terrible accidente -en el que tardó 27 segundos en salir del 'cockpit', envuelto en llamas- se ha convertido, de esta forma, en su última carrera.

Lee también: Carlos Albert hace el ridículo; veía la repetición del juego de ida entre León y Chivas

Haas confirmó que el brasileño Pietro Fittipaldi, nieto del mítico Emerson -doble campeón mundial de F1, en 1972 y 1974-, sustituto de Grosjean en el Gran Premio de Sakhir, que arrancará a las ocho y diez de la tarde (las seis y diez en horario peninsular español: las 17:10 horas GMT) también reemplazará al francés en él último Gran Premio, el de Abu Dabi, el próximo fin de semana en el circuito de Yas Marina.

Grosjean, que debutó en F1 en 2009, en el Gran Premio de Europa que se disputó en Valencia, participó en 179 Grandes Premios de F1, categoría en la que subió diez veces al podio y en la que firmo una vuelta rápida en carrera.



Romain, we will miss you in Abu Dhabi

Sending you our very best wishes, from us all at F1 pic.twitter.com/r3f2QumfHh

— Formula 1 (@F1) December 6, 2020