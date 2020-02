Exponen acoso de entrenadora ante diputados

Al igual que miles de mujeres que día a día exigen un alto a la violencia de género y el acoso en contra de ellas, Teresa Alonso y Madison López acudieron a la Camára de Diputados para denunciar el hostigamento y discriminación que sufrieron dentro de la Selección Mexicana de nado artístico.

Las jóvenes señalaron que la entrenadora nacional Adriana Loftus, en repetidas ocasiones, las denostó por su físico, provocándoles problemas de salud mental y trastornos alimenticios.

“No es justo lo que ella nos hizo, el miedo que se vive dentro del equipo. Rompemos el silencio para que ninguna otra chica pase por lo que nosotras pasamos”, contó Alonso, quien este año se dio de baja del seleccionado.

Las ondinas estuvieron acompañadas por el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas, quien expuso que Loftus suma múltiples señalamientos.

“Con todo respeto, ya estuvo bueno. No puede ser que México pierda atletas por este tipo de situaciones. Que ni la Conade ni la Federación Mexicana de Natación hagan algo... Bueno, ya sabemos que no lo harán, porque desde 2013 hay denuncias de este tipo y no hicieron nada”, dijo Vargas.

Mientras tanto, Teresa Alonso levantó una queja ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, a la espera de denunciar por la vía civil.