ESPN y Cruz Azul ¿Quién se aprovechó de quién?

Una vez más quedó claro que las formas en el futbol ya no son las mismas, esta vez, no fue un comunicado, no fue una conferencia de prensa, la noche del jueves, un equipo de futbol y una cadena de televisión aprovecharon un espacio para montar un espectáculo.

El programa Futbol Picante invitó al Vicepresidente de Cruz Azul, Víctor Garcés, quien no perdió la oportunidad para confirmar que Robert Dante Siboldi ocupará el puesto que Pedro Caxinha dejó vacante tras su salida.

Pero las cosas no quedaron ahí, según lo menciona la gente de ESPN, Ricardo Peláez pidió la oportunidad para hacer un enlace telefónico y contar su versión, debatir con Garcés e incluso, poner su renuncia sobre la mesa, en pleno programa, en vivo, como si se tratara de un Talk Show como los de “Laura en América”.

¿Quién se aprovecha de quién?

¿ESPN por no dejar pasar la oportunidad para generar buen rating a costas de los malos manejos y decisiones en Cruz Azul? O ¿La directiva de La Máquina para poder estar en boca de todos y convertirse en tendencia rápidamente?

Lo cierto es que mientras Peláez decide si se va o no y la directiva si acepta o no su renuncia, la afición se mostró avergonzada del show que se montó y no dejaron de mostrarlo en las redes sociales.