Escriben estupideces: La Volpe contra los detractores de Toluca

Ricardo La Volpe volvió a ser… Ricardo La Volpe.

Aunque algo más cambiado.

El “Bigotón”, técnico del Toluca, se responsabilizó del mal arranque que ha tenido el equipo, pero también, no podía faltar, llamó estúpidos a aquellos que lo critican, porque no saben de futbol, no como él

Los Diablos son el penúltimo lugar de la competencia con 5 puntos, con un juego ganado y dos empatados, además de 5 derrotas.

De todo eso, La Volpe es el culpable: “Yo no llegue apenas, cuando tomé el equipo me mostró mucha categoría, se hicieron 25 puntos y quedamos fuera”, recapituló, pero… “Nadie esperaba este arranque, y si debe haber un culpable debo ser yo, porque yo me basé en cómo terminó el equipo el torneo anterior".

Mas, se fue contra todos los que atacan al club, sin saber las cosas al fondo: “No puede saber alguien fuera de la institución el por qué se trajo a cierto jugador, tendrían que ir con el presidente y aclararlo; no se dan cuenta que eso también baja el incentivo y ganas del propio jugador, lo bajonea”.

Y se fue con todo contra sus detractores, “no entiendo como los detractores, porque son eso, detractores, que no saben nada de futbol, que dicen que los jugadores ‘no entienden a La Volpe’, eso no lo acepto, y no salgo a discutir porque sé que no saben nada. Están de aquel lado para escribir estupideces, para ver si saben alguien los lee, y bueno, si saben mucho que vengan para acá, de este lado”.

