El 'Príncipe' Cuadras, listo para la revancha contra Estrada

Llegar a la cita de revancha contra Francisco ‘Gallo’ Estrada, no ha sido sencillo para el ‘Príncipe’, Carlos Cuadras. Atrás tuvo que dejar las adicciones, y por si faltara poco, una semana antes del combate, tuvo que hacerse una prueba extra para descartar un contagio por Covid-19, que lo dejaría fuera del combate para el que se ha preparado a tope.



En juego, estará el campeonato mundial de peso supermosca avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero para el sinaloense, hay mucho más en disputa. “Estoy mucho más sano en mi cuerpo. Como todos saben, tuve un problema de alcohol y drogas en algún tiempo, es un problema que he superado, tengo mucho tiempo que estoy limpio, y esto me ha dado la oportunidad de entrenar mucho mejor”.



Espera una pelea más explosiva que la primera. “Tengo el doble de hambre de ser campeón mundial y en ese nivel hice mi preparación. He estudiado bien al ‘Gallo’, sus fortalezas y debilidades, creo que la primera pelea la dieron cerrada, fueron seis rounds para cada quien, la caída fue la que se llevó la decisión. Así que hay que ajustar unos detalles técnicos, me encuentro con mejor condición y voy a darle con todo, traigo velocidad y más potencia”.



VA POR EL NOCAUT. El campeón también aguarda una pelea distinta, ya que no solo piensa en ganar, sino hacerlo por la vía rápida del nocaut. “Me siento mucho más fuerte, estuvimos en la altura un mes y medio después del entrenamiento que hicimos en Hermosillo. Creo que va a marcar mucho la diferencia el gran trabajo que hicimos y un poco del trabajo de pesas para noquear a Cuadras y no dejar dudas”.



Esta vez, no habrá una lesión que le impida a Estrada explotar su poder en la riña. “La vez pasada no pude entrenar bien y aún así ganamos la pelea, me siento listo para ganar contundentemente, la vez pasada fue una pelea muy cerrada y no pudimos entrenar bien. Me considero un peleador que se acopla a cualquier peleador, depende como salga el rival salgo yo”.



Además, la historia le dice que le suele ir mejor en las revanchas, “lo he demostrado contra el ‘Zurdito’ Sánchez y Rungvisai, no se ha dado la pelea contra Román González, esperemos pronto se dé. Ya sabemos las debilidades de Cuadras, vamos a pelear por ahí y eso va a ser la diferencia”.



Estrada y Cuadras encabezan la función de este viernes en la Ciudad de México, que tendrá otros dos combates de campeonato.



Julio César ‘Rey’ Martínez defenderá el cinturón mundial mosca del CMB, ante el experimentado Moisés ‘Taz’ Calleros, quien va por su tercera oportunidad titular. Mientras que Israel ‘Jiga’ González retará al monarca supermosca de la AMB, el nicaragüense, Román ‘Chocolatito’ González.