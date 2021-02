El emotivo mensaje de apoyo del Liverpool al portero Alisson Becker

El Liverpool mandó un mensaje de apoyo a su portero, Alisson Becker, quien ayer perdió a su padre, encontrado ahogado en un lago en su residencia vacacional.

“Los pensamientos de todos en el club están con Alisson y la familia Becker en este momento increíblemente triste y difícil. El club solicita que los medios respeten la privacidad de Alisson y su familia durante este tiempo”, comunicó el vigente campeón de la Premier League.

En un tuit aparte, los Reds publicaron una fotografía de su arquero –titular de la selección de Brasil– con la histórica frase del club “You’ll Never Walk Alone” (Nunca caminarás solo).

José Becker, de 57 años de edad, desapareció alrededor de las cinco de la tarde del miércoles y su cuerpo sin vida fue encontrado cerca de la medianoche por un oficial del Departamento de Bomberos.

El Fluminense, donde milita el hermano de Alisson, Muriel Becker, y quien también es portero, comunicó por su parte otro pésame en redes sociales.

We are deeply saddened by the tragic death of Alisson Becker’s father, Jose, in Brazil on Wednesday.

The thoughts of everybody at the club are with @Alissonbecker and the Becker family at this incredibly sad and difficult time

— Liverpool FC (@LFC) February 25, 2021