El Clásico Real Madrid vs Barcelona se lleva las portadas del mundo

El Clásico de España Real Madrid vs Barcelona provocó bipolaridad en la prensa española y mundial.

Mientras que en Madrid se destaca la gran segunda parte que dio el cuadro de Zinedine Zidane para ganar el partido 2-0, en la prensa catalana señalan que el Barcelona perdonó a los Merengues.

Con el triunfo, el Real Madrid se apoderó de la cima de la Liga de España con 56 puntos, uno más que los blaugrana, además de que en el criterio de desempate los blancos lo tienen a favor con este triunfo.

Los encabezados del Real Madrid vs Barcelona fueron:

Marca: Y el Bernabéu enloqueció. El Madrid barre al Barça en una gran segunda parte y recupera el liderato

As: Por corazón. Los goles de Vinicius y Mariano hacen líder a un Madrid superior.

Mundo Deportivo: El Barça perdona. Los blaugrana dominaron pero no culminaron sus ocasiones y dejan escapar el liderato.

Sport: El Clásico Perdón. El Barça tuvo al Madrid contra las cuerdas en la primera parte pero perdonó y los blancos revivieron tras el descanso con dos goles.

El diario argentino Olé, por otra parte, destaca de este Real Madrid vs Barcelona,la desaparición de Lionel Messi, quien tuvo una noche muy discreta. A Messi ni se le vio en el Bernabéu, tituló.