El baile de Jennifer López a la jugadora estadounidense Carli Lloyd

La seleccionada campeona del Mundo de los Estados Unidos en el Mundial de Francia, Carli Lloyd, recibió un regalo muy especial.

En el Madison Square Garden de Nueva York, apareció la cantante Jennifer López quien le realizó un sensual baile para ella sola, que estaba sentada arriba del escenario.

López subió a la jugadora a la tarima principal y le advirtió: "No sé si estás lista para esto, pero es algo que te preparamos sólo para ti".

Acto seguido la también actriz desapareció para en minutos presentarse con un performance que hizo gritar a todo el público y puso nerviosa a la futbolista.

.@CarliLloyd from the #USWNT just got a lap dance from @JLo at Madison Square Garden and it was everything #JLoMSG #JLOItsMyParty pic.twitter.com/xZpS2JPi3H

— Gibson Johns (@gibsonoma) 13 de julio de 2019