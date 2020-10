El AC Milan califica a la Europa League tras una tanda de 24 penaltis

El histórico AC Milan clasificó con muchísimo sufrimiento para la fase de grupos de la Europa League, superando en la tanda de penales (9-8 tras un agónico empate 2-2) al Rio Ave portugués, este jueves en un repechaje lleno de dramatismo hasta el último suspiro.

Puedes leer: "Quedaron definidos los grupos de la Champions League"

El conjunto italiano se adelantó en el 51 por medio del belga Alexis Saelemaekers, pero Chico Geraldes igualó para el equipo luso en el 72. El duelo fue la prórroga y allí el angoleño Gelson Dala (91) adelantó al Rio Ave, poniendo contra las cuerdas al Milan, que puso el 2-2 con un penal transformado por Hakan Calhanoglu ya en el descuento final (120+1).



Who said you could go to bed before watching this

Qualcuno pensava di andare a dormire senza rivedersi la serie dei calci di rigore? #RioAveMilan #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/TDJABBrFzV

— AC Milan (@acmilan) October 1, 2020